Özel çocuklar ve aileleri Boğaz turu yaptı

Akçakoca Belediyesi, Kültür turları kapsamında düzenlediği etkinlikte 63 özel çocuk ve ailesini tekneyle ‘Boğaz Turu' yaptırdı.

Akçakoca Belediyesi, 63 çocuk ve ailesini Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonuyla, İstanbul boğaz turuna getirdi. Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, sabah 9.00'da hareket eden otobüslere gelerek çocukları ve aileleriyle tek tek ilgilenip yolcu etti. Başkan Yemenici, tura çıkan ailelere güzel bir boğaz turu havası almalarını diledi.

Akçakoca'da yola çıkan kafileyi, kendisi de Akçakocalı olan Üsküdar Belediye Başkan yardımcısı Mete Yapıcı karşıladı. Akçakoca'dan gelen misafirlerle tek tek ilgilenen Yapıcı, Üsküdar Belediyesine ait olan gezi teknesinde Akçakoca'dan gelen misafirlere hoş geldiniz konuşması yaptı. Üsküdar Belediyesi tarafından görevlendirilen rehber tarafından İstanbul boğazı gezisi boyunca anlatım yapıldı. Aileler Boğaz'ın eşsiz manzarasını görme imkanı buldu. Ardından ilçeye geri döndüler.