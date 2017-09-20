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20 Eylül 2017 11:37

(Özel Haber) 17 kişilik servise 32 öğrenci bindi

Düzce’de 17 kişilik servis aracına 32 öğrenci bindiren servis şoförü jandarmaya yakalandı.

(Özel Haber) 17 kişilik servise 32 öğrenci bindi

20 Eylül 2017 11:37

Düzce Jandarma Alay Komutanlığı Trafik ekipleri öğrencileri indirerek, servis şoförüne ceza kesti.


Düzce’de okul servislerine yönelik İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerinin denetimleri bütün hızıyla devam ediyor. Özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servislere yönelik yapılan uygulamalarda zaman zaman ’Bu kadar da olmaz’ dedirten görüntüler yaşanıyor. Beyköy Beldesi’nde İl Jandarma Alay Komutanlığı Trafik ekipleri, Şehit Ufuk Baysan İlkokulu önünde servis araçlarına yönelik uygulama yaptı. Denetimler esnasında servis araçlarında öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol eden jandarma ekipleri, bir servis aracına ilkokul öğrencilerinin balık istifi bindirildiğini fark etti. 17 koltuğu olan servis aracına velilerin gözü önünde 32 öğrenci bindiren servis şoförüne jandarma tarafından cezai işlem uygulandı. Uygulama yapan jandarma ekipleri, çocukları ile birlikte servisi bekleyen aileleri de uyararak, kurallara uygun öğrenci taşımayan servis araçlarına çocukların bindirilmemesi gerektiğini anlattı. Öğrencileri balık istifi taşıyan servis sürücüsüne bin 14 TL ceza kesildi.


Servis araçları üzerinde uygulama yapan ekipler ayrıca araçların dur levhaları, okul taşıtı uyarı tabelaları, öğrenci koltukları emniyet kemerleri, geri vites lambaları, fren lambaları ile araç içi kamera sistemleri üzerinde de denetimler yaptı.




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