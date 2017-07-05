(Özel haber) Ali Ravcı: "Almeida gündemimizde yok"

Portekizli yıldız golcü Hugo Almeida’nın gündemlerinde olmadığını söyleyen Ravcı, "Hem sportif başarı hem de mali denge sağlamalıyız. Bu nedenle yıldız bir isim gündemimizde yok ama belli de olmaz. Neden olmasın" ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da Sportif Direktör Ali Ravcı, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Ayın 2’si itibariyle 1. etap çalışmalarına başladıklarını söyleyen Ravcı, "Sezon başları kampları önemlidir. Çünkü futbolcu, fiziki anlamda ne kazanırsa, bu kamplarda kazanıyor. Biliyorsunuz Ertuğrul Hocamız’la sezona başladık. İnşallah hem onun hem de bizim için iyi bir sezon olur. Süper Lig’de ilk sezonumuz. Daha önce TFF 1. Lig’e çıktığımızda öncelikle ligde kalıp ardından bir sonraki sezon için hedef koymuştuk. Bu sene de öyle olacak. Bu ligde yeniyiz ama lige en azından renk katacağımızı düşünüyoruz. Süper Lig’in çok zorlu bir lig olduğunu biliyoruz. Transferlerimizi de bu doğrultuda yapıyoruz. Yaptığımız transferler var, görüştüğümüz, gelecek olan transferler var. İnşallah iyi bir kadro ve ekip oluşturup, Süper Lig’deki kalıcı olma hedefini bu sene gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

"1. kampın sonuna kadar transferleri bitiririz"

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Ravcı, "Aslında bütün mevkilere oyuncu ihtiyacımız var. Bunun yarıya yakınını gerçekleştirdik. Görüştüğümüz oyuncular var. Eksik olan mevkileri tamamlamak için transferleri tamamlamak istiyoruz. 1. kampın sonuna kadar büyük kısmını tamamlamış olacağız. Aramıza yeni katılan oyuncular var. Sözleşme imzalayıp beklediğimiz oyuncular var. Ligleri yeni bittiği için dinlenme fırsatı bulamadılar ve hocamız da birkaç gün izin verdi. 1. kampın sonuna kadar transferlerin büyük kısmını gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

"Sportif başarı ve mali dengeyi bir arada götürmek istiyoruz"

Ertuğrul Sağlam’ın şampiyonluk kazanan çok kariyerli bir teknik adam olduğunu söyleyen Ali Ravcı, "Futbolculuğu da çok kariyerliydi. Kendisiyle çalışmaktan dolayı büyük bir keyif alıyoruz" dedi. Ravcı, kulübün tüzüğüyle ilgili olarak da "Kulübümüzün tüzüğüne baktığımızda, bütün kulüplerde olması gereken bir tüzüğe sahibiz. Geçmiş döneme baktığımızda 1966’da kurulan Malatyaspor’un amatör ligde olması, Sakaryaspor, Vanspor gibi birçok kulübün borçlandırılıp alt liglere düşmesi, futbolun kanayan yaralarından birisidir. Yeni Malatyaspor’un kuruluşunda bu tüzüğü hazırlayanlar, bunu düşünerek hazırladılar. Kulübü borçlandırmadan, belli bir limitin üzerine çıktığı zaman bu paraların başkan ve yöneticilerin karşılaması zorunluluğu getirildi. Bu durum bizi zorlamıyor. Böyle olunca, mali anlamda sizi zorlamayan kaliteli futbolcular bulmak zorunda kalıyorsunuz. Böylece kulübü de borçlandırmamış oluyorsunuz. Biz TFF 1. Lig’e de borçsuz çıktık, Süper Lig’e de borçsuz çıktık. Borcumuz yok demiyoruz ama alacaklarımız, borçlarımızı karşılıyor. İnşallah bu sezonu da borçlanmadan atlatmak istiyoruz. Çünkü hem sportif anlamda iyi olmak zorundasınız hem de mali açıdan dengede gitmek zorundasınız. Bunu biz 3 senedir iyi sağlıyoruz. İnşallah bu sene de başarılı oluruz" açıklamasını yaptı.

"Hugo Almeida gündemimizde yok"

Daha önce Beşiktaş forması da giyen Hugo Almeida’nın transfer edilip edilmeyeceği konusuyla ilgili olarak da konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Bizim gündemimizde Hugo Almeida ismi hiç olmadı. Artık bu tür şeyleri normal karşılıyoruz. Bugüne kadar transfer konusunda o kadar çok isim yazıldı ki. İnanın bu isimlerin yüzde 90’ı bizim hiç gündemimizde olmayan hiç görüşmediğimiz oyuncular. Transfer döneminde böyle şeyler maalesef oluyor. Daha önce sosyal medyada Almeida ve başka isimler ortaya atıldı. Bunlarla herhangi bir ilgimiz olmadı. Biz zaten istediğimiz oyuncularla birebir temaslarımızı sürdürüyoruz. Onları ilk etapta gerçekleştirebilirsek sağlıklı bir kadro kuracağımızı düşünüyorum" dedi. Ravcı, yıldız futbolcu transferi için de "Bütün kulüp camialarının beklentisi yıldız futbolcu yönündedir. Camialar, iyi bir isim, taraftarı heyecanlandıracak isim isterler. Ama biz, takımımıza nasıl bir katkı sağlayacaktır, bunu düşünerek hareket ediyoruz. Yıldız isim de neden olmasın. Ancak şu anda gündemimizde yıldız bir isim yok" diyerek sözlerini tamamladı.