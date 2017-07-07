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07 Temmuz 2017 10:19

(Özel haber) Kaçırıldığını iddia ettiği tavşanını sosyal medya üzerinden arıyor

Akçakoca’nın Karaburun sahilinde Tarçın ismindeki kaybolan tavşanını bulamayan Büşra Yetişir, tavşanını sosyal medya üzerinden yayınladığı ilan ile arıyor.

(Özel haber) Kaçırıldığını iddia ettiği tavşanını sosyal medya üzerinden arıyor

07 Temmuz 2017 10:19


Meme kanseri hastası olan 21 yaşındaki Büşra Yetişir, 3 yıldır baktığı ve adeta kendini yaşama bağlayan Tarçın adındaki tavşanını Düzce’nin Akçakoca ilçesinde tatildeyken kaybetti.


Yetişir, Ramazan bayramı sonrası ailesiyle birlikte Ankara’dan tatil amaçlı Akçakoca’nın Karaburun mevkine geldi. 4 günlük tatillerinin son gününde tavşanı Tarçının bir anda yok olduğunu anlayan Büşra Yetişir, kamp alanında bir süre aramasına rağmen bulamadı. Ankara’ya dönmek zorunda kalan Yetişir, yaşlı bir kişinin tavşanla uzaklaştığı bilgisini öğrendi. Bir hafta boyunca tavşandan haber alamamasının ardından Yetişir, sosyal medya üzerinden Tarçını aramaya karar verdi. Tarçın’ın fotoğrafını koyan Yetişir, sosyal medya üzerinden çok sevdiği tavşanını arıyor.


3 yıldır kanser tedavisi gören Büşra, kaçırıldığını iddia ettiği tavşanını geri istediğini belirterek, ’’3 yıldır birlikte yaşadık. Bizimle birlikte evimizde büyüdü, hastalığım sürecinde tarçın bana destek oldu. Moral oldu. Hep benim yanımdaydı. Ben ağladığımda hep yanımdaydı. Sosyal medya aracılığı ile yaptığım kayıp ilanı ile bir çok kişiye ulaştım. Ama herhangi bir sonuca varamadım. Buradan Tarçını götüren kişiye sesleniyorum. Tarçın sizin için bir hayvan olabilir, ama o bizim ailemizin bebeğiydi. Lütfen tarçını mızı bize geri verin’’ dedi.




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