(Özel haber) Türkiye genç yazılımcılarını yetiştiriyor

Geleceğin mesleklerinin kodlamaya dayanacağının bilincinde olan öğrenciler, hem Türkiye’nin dijitalleşmesine hem de yerli yazılım üretimine katkıda bulunacaklar.

İş ve sosyal hayatın akıllı cihazlarla çevrelenmeye başlaması, günlük ihtiyaçlardan gelişmiş mesleklere birçok işin yazılımlar ve bilgisayarlı makineler tarafından yapılması, yeni nesiller için kodlama becerisini zorunlu kılıyor.

Düzce’de de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Düzce Kodluyor projesi ile dijital geleceğe hazır nesiller yetiştiriliyor. Düzce Kodluyor ekibiyle başlatılan elektronik kursu tüm hızıyla devam ediyor. Kursa katılan öğrenciler artık elektrikli cihazların etiketlerini okuyabiliyor, güçlerini, verimlerini hesaplayabiliyor. Ayrıca direnç, diyot, led, diyot ve kondansatör gibi devre elemanlarını tanıyan öğrenciler, kendi adaptörlerini yapabiliyor, arduinonun pinlerini tanıyor, analog ve dijital veri okuyabiliyor.

Yaz tatilini atölyede geçiren öğrenciler kodlama eğitiminde, hırsız alarmları, park sensörleri gibi alanlarda kodlama yapıyor.

Düzce Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi İclal Sönmez, elektronikle kodlamayı birleştirerek birçok alanda kullandıklarını söylerken, evlerde ve araçlarda bu uygulamanın kullanıldığını dile getirdi. Turgut Özal Anadolu Lisesi öğrencisi İsmail Alper Dikbaş ise kodlamanın zor olmadığını ancak emek vermek gerektiğini söyledi.

Kodlama eğitimi alan öğrencilerin çoğu mühendis olmak istiyor.