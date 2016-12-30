Özel İdare ekipleri 24 saat çalışıyor

Düzce ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kepçe ve greyderler kapanan köy yollarını açmak için canla başla çalışıyor.

Düzce Merkeze bağlı köyler, ilçe köylerde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi tarafından kepçe ve greyderler gönderildi. İl Özel İdaresi yetkililerinin koordine ettiği kar temizleme araçlarının, daha hızlı ve koordineli çalışması için yoğun mesai yapılıyor. İl Genel Meclis üyelerinin de köy yollarının açılması için yönlendirme yaptığı bildirildi.