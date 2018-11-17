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(Özel) Miniklerden hoşgörü aktivetsi

Hastane acil servislerinde sağlık çalışanlarına yönelik yaşanan şiddet olaylarının artması üzerine Düzce’de bir ilkokulun 1.

Hastane acil servislerinde sağlık çalışanlarına yönelik yaşanan şiddet olaylarının artması üzerine Düzce'de bir ilkokulun 1. Sınıf öğrencileri Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarına çiçek verdiler.


Sağlık çalışanlarının yaşadığı ve zaman zaman hayatlarını kaybetmeye kadar varan şiddet olaylarına maruz kalmalarına sessiz kalamayan Düzce'de Uzun Mustafa İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri, acil servis çalışanlarını ziyaret ederek karanfil hediye ettiler. Dünya Hoşgörü gününe rastlayan ziyaretle minik öğrenciler acil serviste hem çalışanları mutlu ettiler hem de tedavi görmekte olan hastaların sevgisini kazandılar. Tüm hastalara bakmakta olan doktorlar ve hemşireler çocukları karşılarında görünce mutluluk yaşadılar. Kendisini işine kaptırmış bazı sağlık çalışanları da elinde çiçeklerle minikleri görünce hem şaşkınlıklarını hem de mutluluklarını gizleyemediler. Okul müdürü Bekir Gürler ve öğretmenleri ile birlikte, hem sağlık personeline hem de hastalara beyaz karanfil dağıttılar.


Hastane ziyaretini yapan öğrencilerden Zeynep Önbaş, hem sağlık personellerinin hem de hastaların hoşgörülü olmasını isteyerek herkesin hoşgörü gününü kutladı.

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