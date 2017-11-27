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27 Kasım 2017 12:15

Özel otobüsü alev alev yandı

Düzce’de seyir halindeki özel halk otobüsü alev alev yandı.

Özel otobüsü alev alev yandı

27 Kasım 2017 12:15

Otobüste bulunan 5 yolcu ile sürücü son anda kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Aziziye Mahallesi Pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Şehir merkezi ile Düzce Adliyesi arasında yolcu taşımacılığı yapan Murat Karadağ’ın kullandığı 81 EF 565 plakalı özel halk otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. İçinde 5 yolcu bulunan otobüs bir anda alev aldı. Alevler tüm otobüsü sararken, yolcular kendilerini otobüsten dışarı zor attı. Otobüsün içerisine de sıçrayan alevleri gören vatandaşlar Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, otobüs hurdaya döndü.


Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.




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