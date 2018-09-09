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(Özel) Veliler servis araçlarını anbean takip edebilecek

Servis araçları zorlu olan araç takip sistemini araçlarına taktırırken, veliler araçları anbean takip edebilecekler.


Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala öğrenci servis sürücüleri araçlarına mecburi olan araç takip cihazlarını taktırıyorlar. Düzce’nin Çilimli ilçesinde öğrenci servis araçlarına araç takip cihazı takan firmanın görevlisi Ercan Ay, “Taktığımız cihaz ile araçların kaç kilometre hızla gittiğini öğrenci velileri kendilerine verilen şifre ile görerek görebilecekler. Konum bilgisini aracın nerede olduğunu görebilecekler. Nerede ne kadar beklediğine kadar tüm bilgileri velilerimiz görebilecek” dedi.


Servis sürücüsü Kadir Uğurlu ise araç takip sisteminin takılmasının zorunlu olduğunu bildirerek, “Kooperatif olarak tüm araçlarımıza araç takip sistemini monte ettiriyoruz. Bu şekilde hem daha güvenli, hem veliler için olduğu kadar bizim için de daha güvenli olacak. Velilerin de gönülleri daha rahat olacak” diye konuştu.

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