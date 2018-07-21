Fındığın erken toplanmasının hem çiftçiye hem ülke ekonomisine zarar verdiğini belirten Öztürk "Vatandaşlara fındıklarını erken toplamamayı tavsiye ediyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve bizim önerdiğimiz tarihlerde fındıklarını toplarlarsa çok faydalı olur. Erken toplanan fındık hem çiftçiyi hem ülkeyi zarara uğratıyor" ifadelerini kaydetti.

"En az yüzde 30 zararımız var"

Ramazan Öztürk Düzce’de fındık rekoltesinin 50 bin ton civarında belirlendiğini fakat son haftalarda yaşanan fırtına, Amerikan beyaz kelebeği ve küf hastalığı gibi sebeplerle bu oranın daha da aşağılara düştüğünü kaydederek "Bu yıl fındık rekoltemiz Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce’de de geçtiğimiz yıllara oranla çok fazla düşmüş durumda. Komisyonumuz rekolteyi yaklaşık 50 bin ton civarında belirledi. Fındık bahçelerinde yaptığımız tespitler ve çiftçilerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde bu oranın daha da aşağılara indiğini görmekteyiz. Ziraat Odası Başkanı arkadaşlarımızla önümüzdeki hafta yapacağımız toplantıda bu durumu değerlendireceğiz. Rekolte düşüklüğünün nedeni son bir haftadır yaşanan fırtına, hızlı esen rüzgar, Amerikan beyaz kelebeğinin bahçelere vermiş olduğu zarar ve küf hastalığı ile ilgili yeterli ilaçlama çalışması yapılmamış olması. Bir buçuk ay önce ben bahçeme gittiğimde fındık dalları yere yatıyordu. Bugün bahçeme gittiğimde fındığın gittiğini, dalların seyreldiğini gördüm. En az yüzde 25, 30 civarında zararımız var. Biz bu durumu TARSİM eksperleri ile de görüştük. Bizim Ziraat Mühendislerimiz de aynı şekilde raporları tuttular" dedi.

Rekolteyi düşük göstermeye çalışıyorlar

Fındık fiyatını aşağıya çekmek için bazı kesimlerin rekolteyi yüksek göstermeye çalıştığını ifade eden Öztürk, her zaman çiftçinin yanında olmakla ve halka doğruyu söylemekle yükümlü olduklarını vurgulayarak "Birileri rekolteyi yüksek göstermek istiyor. O arkadaşlar buyursunlar bahçeleri beraber gezelim. Fiyatı aşağıya çekmek için bunu yapıyorlar. Biz bunun bilincindeyiz. Fakat bu kişilerle tartışmaya girmek istemiyoruz. Bizim işimiz çiftçimizle. Çiftçinin yanında olmak ve gerçekleri halkımıza söylemek zorundayız" diye konuştu.