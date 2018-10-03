Park halindeki otomobil yandı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde park halindeki otomobil, elektrik kontağından çıkan yangında hasar gördü.

Olay, Çilimli ilçesi Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Turgay Parlak 54 NA 859 plakalı otomobilini çalıştığı fabrikanın bahçesine park edip iş yerinde çalışmaya başladı. Park halindeki otomobil bir anda yanmaya başladı. Yangını gören fabrikanın güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye haber vererek, yangın tüpleri ile müdahalede bulundu. Elektrik kontağından çıkan yangında aracın motor kısmı tamamen yanarken, büyük maddi hasar meydana geldi.