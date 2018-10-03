İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park halindeki otomobil yandı

Düzce’nin Çilimli ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde park halindeki otomobil, elektrik kontağından çıkan yangında hasar gördü.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde park halindeki otomobil, elektrik kontağından çıkan yangında hasar gördü.


Olay, Çilimli ilçesi Topçular Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Turgay Parlak 54 NA 859 plakalı otomobilini çalıştığı fabrikanın bahçesine park edip iş yerinde çalışmaya başladı. Park halindeki otomobil bir anda yanmaya başladı. Yangını gören fabrikanın güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye haber vererek, yangın tüpleri ile müdahalede bulundu. Elektrik kontağından çıkan yangında aracın motor kısmı tamamen yanarken, büyük maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.