Park ve bahçeler çay mahallesinde

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri ağaç budama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yol kenarlarında, park ve bahçelerde kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları titizlikle yapılıyor. Çay mahallesi Saatçigil caddesi üzerinde bulunan ağaçlara yapılan bakım çalışmaları sayesinde kış ayları öncesinde ağaçlardan kaynaklanacak tehlikeler minimuma indiriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı budama ekipleri D-100 yan yol ve şehir merkezi ağaçlarının bakımına devam edecek.