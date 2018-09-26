Park ve bahçelerde budama yapılıyor

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, "Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen budama çalışmaları kapsamında, birçok park ve bahçe yanı sıra şehir merkezindeki cadde ve sokaklardaki alanlarda budama çalışmaları gerçekleştirildi. Yol kenarlarında, park ve bahçelerde kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları titizlikle yapılıyor. Aynı zamanda ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak için kuru dalları budamak üzere çalışma başlattık. Bu çalışma ile hem ağaçlarının sağlıklı bir şekilde yaşamasını hem de şekil yapısını koruyarak daha güzel görünmesini sağlıyoruz. Çalışmalarımız kent merkezimizde ve parklarda devam edecek" dedi.