Park ve bahçelerde temizlik

Muncurlu, Kalıcı Konutlar, D100 üzeri ve Melen Su Park'ta çalışan ekipler yeşil alanların bakımını yapıyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehir merkezindeki park, bahçe ve ortak kullanım alanlarında bulunan yeşil alanlarda temizlik çalışmalarına başladı. Sonbahar döneminin başlaması ile birlikte yeşil alanların peyzaj bakımlarına ağırlık veren ekipler Muncurlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde diken temizliği çalışması yaptı. Yeşil alanların bakımlı ve temiz olmasına dikkat eden ekiplerin diğer bir kısmı Kalıcı Konutlar bölgesinde bulunan parklarda çalışırken Melen Su Park içindeki geniş yeşil alanlarda da çim biçme çalışması yaptı. Ayrıca D100 Karayolu ve yan yollar arasında bulunan refüj ağaçlarında da görüşü engellememesi amacıyla budama işlemi yapıldı. Yapılan açıklamada çok sayıda ekiple sahada çalışmalara devam edildiği belirtilirken vatandaşların da ortak yaşam alanlarında yeşil alanların kullanılmasına özen gösterilmesi ricasında bulunuldu.