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Park yasağı olan bölgelere duba çalışması başladı

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri park yasağı olan yerlere duba çalışması başlattı.


Düzce Belediyesi Destek İşleri Müdürlüğü, şehir merkezinde bulunan esnafların iş yerlerinin önünde araçların park yapmalarını engellemek için Aydınpınar caddesine duba yerleştirmeye başladı. Destek İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin değişik sokak ve caddelerinde seyir halinde bulunan araçlar için çift şerit trafik akışının sağlanabilmesi, yol kenarına yapılan araç parklarının önlenmesi ve trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla duba yerleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Yol kenarlarına yapılan gelişi güzel araç parklarını da engelleyen bu sisteme vatandaş ve esnaflar tarafından takdirle karşılandı.

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