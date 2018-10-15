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Parklar sağlıklı yaşam alanı oluyor

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi ve çevresinde park ve bahçelerde yenilikler yapmayı sürdürüyor.


Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşları sağlıklı yaşamla buluşturmak ve spor yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Şehir genelinde ücretsiz spor imkanı sunan Düzce Belediyesi kırsal mahallelerde de spor alanları oluşturuyor. Parklardaki yenilik çalışmaları kapsamında Şıralık mahallesine fitness aletlerinin monte işlemleri gerçekleştirilerek, vatandaşların kullanımına sundu.

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