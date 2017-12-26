Pazaryeri incelemeleri sürüyor

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, şehir merkezindeki halk pazarlarında esnafla görüşmelerini sürdürüyor. Hamidiye Mahallesinde kurulan Salı Pazarı esnafını ziyaret eden Başkan Ay’a birim müdürleri, Hamidiye Mahallesi Muhtarı Mansur Bilgin ve Pazarcılar Odası Başkanı İbrahim Güney de eşlik etti. Pazar esnafı ve vatandaşlarla konuşan Başkan Ay yaptığı açıklamada “Şehir merkezindeki halk pazarlarımızda şartların iyileştirilmesi için tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pazarcılar odası, esnaflarımız ve vatandaşlarımızın da taleplerini dinleyerek çözüm önerileri konusunda istişarelerde bulunuyoruz. Biliyorsunuz Koçyazı mahallesinde bir Kapalı Pazaryeri Projemizi tamamladık. Burada esnaflarımızın da talepleri doğrultusunda en kısa sürede yerleştirme işlemine başlayacağız inşallah” ifadelerini kullandı.