Pazaryeri kura çekimi yapıldı

Düzce Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesinde inşa edilen Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Yaşam Merkezinde açılış öncesi yerleşim planı oluşturuluyor. Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen törenle pazaryerinde dükkan sahibi olmak için başvuran hak sahipleri arasında kura çekimi yapıldı. Kura çekimine Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar ile ilgili birim müdürleri, Sebze ve Balıkçılar Esnaf Odası temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Noter huzurunda yapılan çekilişle sebze ve meyve satıcıları için ayrılan 68 dükkan için 102 kişi, tuhafiye için ayrılan 53 dükkan için 46 kişi, üreticiler için ayrılan 35 dükkan için 60 kişi, şarküteri için ayrılan 4 dükkan için 5 kişi ve balıkçılar için ayrılan 3 dükkan için 5 kişi olmak üzere toplam 228 kişi arasından kura çekimi yapıldı. Noter yetkililerinin kesin sonuçları açıklaması ile pazaryerinde yer sahibi olan vatandaşlar belli olacak.