Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 15:52

Pazaryeri kura çekimi yapıldı

Düzce’nin Cumhuriyet Mahallesinde inşa edilen Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Yaşam Merkezi dükkanları için hak sahipleri arasında kura çekimi yapıldı.

Pazaryeri kura çekimi yapıldı

28 Şubat 2018 15:52


Düzce Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesinde inşa edilen Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Yaşam Merkezinde açılış öncesi yerleşim planı oluşturuluyor. Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen törenle pazaryerinde dükkan sahibi olmak için başvuran hak sahipleri arasında kura çekimi yapıldı. Kura çekimine Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar ile ilgili birim müdürleri, Sebze ve Balıkçılar Esnaf Odası temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Noter huzurunda yapılan çekilişle sebze ve meyve satıcıları için ayrılan 68 dükkan için 102 kişi, tuhafiye için ayrılan 53 dükkan için 46 kişi, üreticiler için ayrılan 35 dükkan için 60 kişi, şarküteri için ayrılan 4 dükkan için 5 kişi ve balıkçılar için ayrılan 3 dükkan için 5 kişi olmak üzere toplam 228 kişi arasından kura çekimi yapıldı. Noter yetkililerinin kesin sonuçları açıklaması ile pazaryerinde yer sahibi olan vatandaşlar belli olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
1
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Sisli
    11°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    11°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç