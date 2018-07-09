Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı”, gerçekleştirilen panel ve sunulan bildirilerin ardından sona erdi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve Peyzaj Mimarları Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) işbirliğiyle üç gün süresince devam eden çalıştaya; birçok üniversiteden akademisyenler, araştırmacılar, peyzaj mimarları ve konuyla ilgili uzmanlar katıldı.

Peyzaj mimarlığı öğretim programlarının yapısı ve öğretim tekniklerinin gözden geçirilmesi, eğitim ve öğretim alanında küresel ve ulusal düzeydeki gelişmelerin, tüm paydaşların katılımıyla değerlendirmelerin yapılabilmesi amacıyla düzenlenen çalıştayın ikinci günü, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu’nun yönettiği “Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Öğretim” paneli ile başladı. Program, “Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencilerinin Beklenti ve Sorunları” ile “Peyzaj Mimarlığı Mezunlarına İlişkin Anket Sonuçları”nın sunumlarıyla devam etti.

Gerçekleştirilen panel ve sunumların ardından katılımcılar; “Peyzaj Tasarım Atölyesi, Peyzaj Planlama Atölyesi, Peyzaj Bitkileri Atölyesi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Atölyesi, Staj Atölyesi, Akreditasyon Atölyesi, Yaşam Boyu Öğrenim Atölyesi ve Uluslararası İlişkiler Atölyesi” olmak üzere toplam 8 farklı atölyede bildiri sunumlarını gerçekleştirdi.

Çalıştayın üçüncü ve son gününde ise yapılan atölye çalışmalarının sonuç raporları açıklanarak tartışmaya açıldı. “Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin Mevcut Alt Yapıları” başlıklı oturumla devam eden çalıştayda, “Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin Sorunlarına İlişkin Bölüm Anketleri” de katılımcılarla paylaşıldı. Peyzaj Mimarlığı bölüm başkanlarının katıldığı “Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin Sorunları Paneli” ile “II. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı” sona erdi.

Peyzaj Mimarlığı mesleğinin ve öğretim programlarının her yönüyle tartışıldığı, “II. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı”, farklı bakış açıları kazandırarak katılımcılarda geleceğe yönelik yeni perspektiflerin oluşmasına imkan sağladı.