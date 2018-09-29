Planlı çalışmalar yerinde incelendi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü İbrahim Kantar başkanlığında yapılan incelemelere Düzce Orman İşletme Müdür Vekili Levent Kartal, Düzce Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisi Yavuz Öztürk, yüklenici firma başmühendisleri Nurol Çağlayan ve Musa Sümer ile ilgili orman işletme şefleri katıldı.

Yapılan örnek alan denetimlerinde yeni plan döneminde tensile ayrılacak sahaların tespitleri yapılarak, çalışma sahalarında dikkat edilecek hususlar, olası sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi ile inceleme sona erdi.