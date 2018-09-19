Polis ekipleri emniyet kemeri uygulamalarını arttırdı

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Bu yolda hep birlikteyiz' sloganı ile trafikte yeni bir proje başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Her vatandaşımızın emniyet kemeri takmasını kesinlikle ve kesinlikle temin edeceğiz. Direksiyon başında cep telefonu kullanımını kesinlikle ve kesinlikle bitireceğiz" demesi üzerine Düzce il Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin çeşitli noktalarında uygulamalar yapıyorlar. Ekipler 48 saatte yaptıkları uygulamalarda bin 446 araç kontrol edilerek emniyet kemeri takmamaktan 57, telefonla konuşmaktan 9, alkollü araç kullanmaktan 12, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 14, ehliyet yetersizliğinden de 4 araç sürücüsüne işlem yaptı. Yapılan uygulamada toplam 242 araca 93 bin 606 TL para cezası kesildi. Yapılan denetimlerin kesintisiz süreceği bildirildi.