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28 Kasım 2017 09:17

Polis karayolunda yaptığı uygulamada kuş uçurtmadı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bütün birimleri ile kentin giriş ve çıkışlarında denetimler yaptı.

Polis karayolunda yaptığı uygulamada kuş uçurtmadı

28 Kasım 2017 09:17


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM, Terörle Mücadele, Asayiş ve Trafik ekipleri şok uygulamalar yaptı. Özellikle kentin giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalarda ise durdurulan araçlar, bomba ve uyuşturucu taşıması ihtimaline karşı narkotik ve bomba köpekleri ile arandı. Denetimler gece boyunca devam etti.


Yapılan uygulamalarda 185 araç kontrol edilirken çocuk sayıda şahıs sorgulandı. Kusurlu görülen 4 araca bin 1162 lira ceza işlem uygulanırken 3 şahsın üzerinden fişek tabir edilen tütüne sarılmış uyuşturucu yakalandı.




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