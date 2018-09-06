Polis SMA hastası çocuğun hayalini gerçekleştirdi

Küçük çocuk polis motosikleti ve polis aracına bindirildi.

Düzce’de faaliyet gösteren Bir Umut Rehabilitasyon Merkezi’nde özel eğitim gören, SMA hastalığına yakalanan ve kas gücünü kaybeden Emirkan Acar, öğretmenlerine polis olmak istediğini hayalinin bu olduğunu söylemesi üzerine öğretmenleri harakete geçti. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen öğretenler sayesinde Yunus ekipleri ile Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri küçük Emirkan’ın olduğu okula geldiler. Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekiplerinin yakından ilgilendiği Emirkan, bayan bir polisin kucağında önce motosiklete bindi, siren çaldı. Sonrasında ise Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü’ne ait ekip aracına binen Emirkan bu araçla evine gitti.

Emirkan’ın annesi Serap Acar ise çocuğunun hayalini gerçekleştiren polislere teşekkür etti.