Polis üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

Polisler öğrencileri bilgilendirerek broşür dağıttılar.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Düzce Üniversitesi’nde kayıt başvuruları devam ediyor. Toplum Destekli Polislik, Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Ekipleri, Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlüğü ekipleri, farklı şehirlerden kayıt yaptırmaya gelen öğrencileri karşılayarak sohbet ettiler, gerekli konularda bilgi verdiler.

Öğrencileri, “Mutlu bir gelecek için merhaba, yarınlar sizinle güzel olacak” yazılı pankartla karşılayan ekipler, özellikle terör örgütleri ve öğrencilerin terör olaylarından uzak durmaları konusunda uyarlılarda bulundular.