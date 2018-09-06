Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 11:36

Polis üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

Düzce Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrenciler, okul görevlilerin dışında İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri tarafından da sıcak ilgi ile karşılandılar.

Polis üniversite öğrencilerini bilgilendirdi

06 Eylül 2018 11:36

Polisler öğrencileri bilgilendirerek broşür dağıttılar.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Düzce Üniversitesi’nde kayıt başvuruları devam ediyor. Toplum Destekli Polislik, Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Ekipleri, Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlüğü ekipleri, farklı şehirlerden kayıt yaptırmaya gelen öğrencileri karşılayarak sohbet ettiler, gerekli konularda bilgi verdiler.


Öğrencileri, “Mutlu bir gelecek için merhaba, yarınlar sizinle güzel olacak” yazılı pankartla karşılayan ekipler, özellikle terör örgütleri ve öğrencilerin terör olaylarından uzak durmaları konusunda uyarlılarda bulundular.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
25
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç