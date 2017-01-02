Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Düzce Polisi yaptığı operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen bir kişi gözaltına aldı. Zanlının üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

Polis ekipleri kent merkezinde torbacılık yaptığını tespit ettikleri bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca, şırınga ve kullanıma hazır eroin maddesi ile bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıs emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesinin artarak devam edeceği bildirildi.