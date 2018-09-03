Polis yaptığı baskında 183 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Yapılan operasyonda 183 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. İstanbul ilinden temin ettiği uyuşturucu maddeleri Düzce’ye getireceği tespit edilen şahıs kullanmış olduğu araç ile birlikte D-100 Karayolu üzeri Düzce girişinde durduruldu. Polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada 183 adet extacy uyuşturucu hap elde edilerek 1 şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi.