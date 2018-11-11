Polisler kurallara uymayan motosiklet sürücülerine göz açtırmıyor

Ekipler denetimlerde 26 motosiklet trafikten men ederken, 28 motosiklet sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus timleri, Şahin timleri ve Trafik şubesine bağlı ekipler ortaklaşa Kalıcı Konutlar, Konuralp, Çamköy, Ağa Mahallesi ve Şehir Merkezinde ki motosiklet denetimi yaptı. Denetimlerde 178 motosiklet kontrol edildi. Kontrollerde ehliyetsiz 2 motosiklet sürücüsü, kasksız 2 motosiklet sürücüsü, muayenesi olmayan 9 motosiklet, yetersiz sürücü belgesi olan 1 motosiklet sürücüsü, tescilsiz araç kullanan 1 motosiklet sürücüsü, sürücü belgesi iptal edilen 1 motosiklet sürücüsü, abart egzoz bulunan 2 motosiklet, sigortası olmayan 10 motosiklet olmak üzere 28 motosiklet sürücüsüne toplam 44 bin 248 lira para cezası kesildi. Ayrıca 26 motosiklet de trafikten men edilerek çekici ile götürüldü.