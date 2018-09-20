Polislerden öğrenci servislerine denetim

Denetimler esnasında uygunsuz bulunan servislere ceza kesildi.

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla birlikte servis araçları Düzce trafiğinde yerini almaya başladı. Çok sayıda servis aracının aynı anlarda trafiğe çıkması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri okul servislerini denetledi.

Servis araçlarına yönelik uygulama yapan ekipler, araçları durdurarak evrak kontrolü yaptılar, araçların uygunluğunu kontrolden geçirdiler.

Denetimler esnasında, servis hizmeti veren araçların işletme izin ruhsatı ile yetki belgelerinin olup olmadığının yanı sıra, S Plaka Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygunluğu, fazla yolcu taşıyıp taşımadığı da kontrol edildi.

Kurallara aykırı hareket edenler ile yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olmayan ve uymayan araç sahiplerine gerekli uyarılar yapılarak cezai işlem uygulandı.