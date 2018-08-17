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17 Ağustos 2018 16:34

Polisten hayvan sahiplerine sahte para uyarısı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Yeni Taşköprü Köyü’nde kurulan hayvan pazarına giderek, kurbanlık hayvan satıcılarına sahte para konusunda uyarıda bulundu.

Polisten hayvan sahiplerine sahte para uyarısı

17 Ağustos 2018 16:34


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları sahte paraya karşı uyardı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki kurban pazarlarını gezerek, satıcılara sahte para ile ilgili uyarılarda bulundu. Sahte para ile nakit alışveriş yapılan her yerde karşılaşabileceğini ve şüpheli durumlarda 155 Polis İmdat hattının aranarak ihbarda bulunulması gerektiğini ifade eden polis ekipleri, sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda da hayvan satıcılarına bilgiler verdi.




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