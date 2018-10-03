Polisten kaçak içki ve sigara operasyonu

Düzce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 şahsın iş yeri ve iş yerine ait depoda yapılan aramalarda çeşitli markalarda 250 adet kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli şahsa 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan gerekli adli işlemler yapıldı.

Ayrıca yasa dışı tütün mamulü ticaretinin önlenmesi ve yasa dışı ticarete konu ürünlere el konulmasına yönelik ülke genelinde eş zamanlı yapılan Duman 6 kodlu operasyon kapsamında Düzce genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 6 iş yeri denetlendi. İş yerlerinde yapılan aramada 31 adet elektronik sigara likidi, 233 paket kaçak sigara, 5 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlemler yapıldı.