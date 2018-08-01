Polisten kaçan şahıs Akçakoca’da yakalandı

Yakalanan şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı.

Olay Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre polisleri görünce kaçmaya çalışan şahıs ekiplerin takibi sonucunda Liman içi kayalık mevkiinde kıskıvrak yakalandı. 29 yaşındaki V. K.’nın üzerinden ruhsatsız tabanca çıkarken emniyette yapılan sorgusunda ise çok sayıda suçtan arama kaydı ile birlikte 06 Temmuz 2018 tarihinde Ankara’da Jandarma Bölgesinden kasten adam öldürme suçundan arandığı, ayrıca Düzce Jandarma Bölgesinden 12 Temmuz 2018 tarihinde bir kişiyi silahla yaraladığı tespit edildi. Akçakoca Emniyet Müdürlüğü ile Düzce Asayiş Müdürlüğü Cinayet ekiplerinin gerekli işlemlerinin ardından şüpheli, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilerek tahkikatı sürüyor.