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11 Ağustos 2018 10:39

Polisten yabancılara yönelik uygulama

Türkiye genelinde, ülkeye illegal yollardan giriş yaparak kaçak olarak yaşayan yabancılara yönelik başlatılan operasyon kapsamında Düzce’de de yabancıların yoğun bulunduğu bölgelerde kimlik kontrolü yapıldı.

Polisten yabancılara yönelik uygulama

11 Ağustos 2018 10:39


Türkiye’ye kaçak yollardan giren ve kaçak olarak yaşayan yabancıların tespiti ile aranan yabancı uyruklu şahıslara yönelik Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri ve Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri uygulama yaptı. 14.00-16.00 ve 20.30 23.00 saatleri arasında yapılan uygulamada şehir merkezinde yabancıların yoğun yaşadığı noktalarda polis ekipleri, göç idaresi ekipleri ve zabıta ekipleri kimlik ve GBT kontrolü yaptı. Ekipler ayrıca yabancıların dilencilik yapıp yapmadığını, aranan şahıs olup olmadığını da sorguladı. Yabancıların yoğun olarak gittiği mekanlarda da arama yapan ekipler, mekanların ruhsatlarını da kontrol etti.


Cami civarları, banka önleri, cadde ve sokaklar ile trafik ışıklı kavşaklarda, yabancı şahıslara yönelik merkez ve ilçelerde yapılan uygulamada, 539 şahıs GBT yönünden sorgulanırken, 70 araç trafik yönünden kontrol edilerek 17 araca 20 bin 665 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca umuma açık yerlere yönelik olarak 35 iş yeri kontrol edildi ve 1 iş yerine canlı müzik ruhsatı olmadığı tespit edilerek tutanak tutuldu.




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