Dr. Cemil Ata Düzce Üniversitesinde yaptığı konuşmada Ülkemizi ve kentlerimizi yeşil kentler olarak değiştirmenin zamanının geldiğini yapılan kentsel dönüşüm projelerinde yeşil alanlara daha çok yer ayrılması gerektiğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi’nde 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Dersi ve Kent Ağaçları Sergisi gerçekleştirildi. Orman Fakültesi’nin düzenlediği 2017-18 Akademik Yılı Açılış Dersi, Dr. Cemil Ata’nın “Geçmişten Günümüze Ormancılığımız ve Peyzaj Mimarlığı: Doğa ve Kentler” başlıklı sunumuyla gerçekleştirildi.

“Son 50 yılda tahrip olan yerlerde çalışma yapıldı”

Yoğun ilgi gösterilen programda konuşan Prof. Dr. Cemil Ata, geçmiş dönemlerde Batının ormancılık faaliyetlerinin ülkemizden daha iyi olduğunu belirterek Avrupa’nın, ormancılık çalışmalarını bilimselliğe döktüğünü ifade etti. İlk bilimsel ormancılığa girişimizin Osmanlı dönemine denk geldiğini dile getiren Prof. Dr. Ata, 1857 yılında Orman Fakültesi kurulduğunu söyledi. 1900’lü yıllarda dış ülkelere olan borçlar veya halkın ihtiyacı için ormancılık faaliyetlerinin yapıldığına işaret eden Prof. Dr. Cemil Ata, o dönemlerde herhangi bir ağaçlandırma çalışması yapılmadığını belirterek son 50 yıllık zaman diliminde tahrip olan yerlerde gereken çalışmaların yapıldığını sözlerine ekledi.

“Tahrip olan ormanlara aynı ağaçlar dikilmeli”

Ülkemizde ormancılık alanındaki en büyük sorunun mülkiyet olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ata, Avrupa ülkelerinde şahsa ait özel ormanlara devletten daha iyi bakıldığını dillendirerek Fransa’da 10 milyon insana ait orman alanı olduğunu vurguladı. Ülkemizde ise devletin ormanları daha iyi korur anlayışının geçerli olduğunu söyleyen davetli konuşmacı, ayrıca tahribata uğramış orman alanının aynı tür ağaç ile düzeltilebilecekken başka bir türlerle ağaçlandırma yapılmasını da çok yanlış bir uygulama olarak nitelendirdi.

“Daha fazla eğitime ihtiyaç var”

Peyzaj konusunda da düşüncelerini paylaşan Prof. Dr. Cemil Ata, insanların sürekli mutlu olabilecekleri yerler oluşturma çalışmaları yaptıkları için Batı ülkelerinde, Peyzaj Mimarlığının tasarım planlaması olarak adlandırdığını ifade etti. Ülkemizde ise peyzajın daha çok orman planlaması gibi algılandığını söyleyen Prof. Dr. Ata; peyzaj mimarlığında sulama, aydınlatma, yol, bitkiyi tanıma, toprağı bilme gibi konularda eksikliklerin olduğunu belirtti. Bu alanlarda daha fazla eğitime ihtiyaç olduğunu da dile getiren konuşmacı, iyi bir peyzaj mimarının planlamalarını çok iyi yapması ve çalışma alanına bir sanatçı gözü ile bakması tavsiyesinde bulundu.

“Yeşil kentler olmalı”

Ülkemizi ve kentlerimizi yeşil kentler olarak değiştirmenin zamanının geldiğini ifade eden Prof. Dr. Cemil Ata, yapılan kentsel dönüşüm projelerinde yeşil alanlara daha çok yer ayrılması gerektiğini vurgulayarak sözlerini noktaladı.

Programın sonunda Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu tarafından davetli konuşmacı Prof. Dr. Cemil Ata’ya teşekkür belgesi takdim edildi.

Orman Fakültesi 2017-18 Akademik Yılı Açılış Dersi’nin ardından “Kent Ağaçları Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi. Başarıyla oluşturulan eserler, katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.