Prof. Dr. Konukçu için saygı günü düzenlendi

Dr. Enver Konukçu için Düzce Üniversitesi “Saygı Günü” düzenledi. Etkinliğe Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da katıldı.

Düzce’nin yetiştirdiği sayılı bilim insanlarından biri olan ve Dünya çapında başarılarda imzası bulunan Tarihçi Prof. Dr. Enver Konukçu için Düzce Üniversitesi tarafından “Saygı Günü” düzenledi. Yaklaşık 35 bin kitap, belge ve farklı eserlerden oluşan büyük koleksiyonunu Düzce Üniversitesi’ne armağan eden değerli bilim insanı için düzenlenen “İnsanlığa Değer Katanlar: Prof. Dr. Enver Konukçu’ya Saygı Günü” başlıklı program, Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Enver Konukçu’nun onur konuğu olarak yer aldığı programa; Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, davetli konuklar, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Program, Prof. Dr. Enver Konukçu için Düzce Üniversitesi tarafından hazırlanan belgesel filmin gösterimi ile başladı. Belgesel filmde, Prof. Dr. Enver Konukçu’nun yaşamı, eğitim hayatı, ülkemiz ve Düzce tarihine yaptığı katkılar etkileyici bir dille aktarıldı.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Valisi Zülkif Dağlı, vefanın çok güzel bir örneğini yaşadıklarını belirterek programı düzenleyen Düzce Üniversitesi’ne teşekkür etti. Düzce Tarihi adlı iki bin sayfalık kitabın Türk Tarih Kurumu tarafından basılacağını söyleyen Vali Dağlı, kitabın basım ve dağıtımında Valilik olarak her türlü desteği vereceklerini sözlerine ekledi. Türk Tarih Kurumu ve Düzce Üniversitesi ile birlikte Konuralp Gazi ve Akçakoca Bey sempozyumlarını düzenlemek istediklerinin altını çizen Vali Dağlı, Prof. Dr. Enver Konukçu’nun takdire şayan bir hayatı olduğunu dillendirerek kendisine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.