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Projeler konuşuldu

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay başkanlığında, başkan yardımcıları, üst düzey yönetim ve birim müdürlerinin katılımıyla ilk yönetim koordinasyon toplantısı Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde yapıldı.


Düzce Belediyesi Birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda devam eden projelerin durumu ve yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi sunumu yapıldı. Birimler ve devam eden çalışmalar hakkında müdürlerden bilgi alan Başkan Ay, Düzce Belediyesi tarafından yürütülen alt-üst yapı, yatırım ve projelerinin aksamadan devam etmesi konusunda talimatlar verdi. Yönetim koordinasyon toplantısının, projelerde devamlılığı sağlamak amacıyla düzenli olarak yapılması planlanıyor.

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