Projeler konuşuldu

Düzce Belediyesi Birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda devam eden projelerin durumu ve yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi sunumu yapıldı. Birimler ve devam eden çalışmalar hakkında müdürlerden bilgi alan Başkan Ay, Düzce Belediyesi tarafından yürütülen alt-üst yapı, yatırım ve projelerinin aksamadan devam etmesi konusunda talimatlar verdi. Yönetim koordinasyon toplantısının, projelerde devamlılığı sağlamak amacıyla düzenli olarak yapılması planlanıyor.