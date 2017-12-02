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02 Aralık 2017 01:42

Psikoloji ve spor arasındaki ilişki anlatıldı

Düzce Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Topluluğu tarafından "Psikoloji ve Spor" başlıklı bir konferans düzenlendi.

Psikoloji ve spor arasındaki ilişki anlatıldı

02 Aralık 2017 01:42


Cumhuriyet Konferans Salonunda düzenlenen programda; Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Psikoloğu Uzman Psikolog Esra Karagöz, Milli Takım ve mesleğinde yaşadığı deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.


Nasıl spor psikoloğu olmaya karar verdiğini ve bu sürecin nasıl şekillendiğini anlatarak konferansına başlayan Esra Karagöz, her kişinin motive olma şeklinin farklı olduğunu belirtti. Bazı sporcuların başarı odaklı, bazılarının ise farklı şekillerde motive olabileceğini ifade eden Karagöz, zamanla kişilerin değer yargılarını ele alarak çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Spor psikoloğu olarak yaşadığı sorunlara değinen Esra Karagöz, çalışma alanlarının geniş olmasına rağmen, Türkiye’de mesleğin tam olarak tanımlanmamış olmasından kaynaklı problemler yaşandığını sözlerine ekledi.


Bu alanı seçecek öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Uzman Psikolog Esra Karagöz, öğrencilerin eksikliklerini gidermeleri için alanla ilgili mutlaka staj yapmalarını ve güçlü olmalarını önerdi. Konferansın sonunda öğrencilerin merak ettikleri soruları cevaplayan Uzman Psikolog Esra Karagöz’e, Düzce Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Topluluğu Akademik Danışmanı Arş. Gör. Muhammed Bahtiyar tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.




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