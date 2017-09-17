Rafting Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor

Daha önce Avrupa Şampiyonası’nda 1. olarak büyük bir başarı elde eden Rafting Milli Takımı, Japonya’da gelecek ay yapılacak Dünya Şampiyonası’nda da dünyanın en iyisi olabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Toplam 14 milli sporcu ve 3 antrenör eşliğinde Düzce’de kampa giren Rafing Milli Takımı, 15 gün boyunca Melen Çayı’nda ve Akçakoca kumsallarında şampiyonaya hazırlanıyor. Antrenörler Savaş İzmirli, Yasin Makar ve Hasan Basri Yazıcı tarafından eğitilen ve şampiyonaya hazırlanan milli raftingciler, geçtiğimiz Mayıs ayında U19 kategorisinde Avrupa Şampiyonu olmuşlardı.

Kamp hakkında bilgi veren Antrenör Savaş İzmirli, Japonya’da yapılacak Dünya Şampiyonası için öncelikle U19 kategorisinde iddialı olduklarını ve şampiyonluk kazanacaklarını söyledi. İzmirli, "Japonya’da 2-8 Ekim tarihleri arasında Dünya Şampiyonası yapılacak. Kampımızın bir kısmı Akçakoca’da deniz ve kumda kondisyon antrenmanı olarak yapılacak. Bir kısmı da Melen’de devam edecek. Bu sene R-6 kategorisinde Dünya Şampiyonası yapılacak. İyi hazırlandık. Rize’de de bir kamp geçirdik. Hedefimiz madalya ve kupalar, kesinlikle ilk üçte 2 kategoride de hedefimiz bu. Melen Çayı’na yabancı değiliz. Daha önce de Türkiye şampiyonaları burada gerçekleştik. Özellikle U19’da iddialıyız. Avrupa Şampiyonluğu’muz vardı. Dünya 3.’lüğümüz var, bu sene de 1. olmak istiyoruz. Takım çok iyi, biz de inanmış şekilde geldik” dedi.

Milli sporcular daha sonra botlara binerek nehir antrenmanı yapmak için Melen Çayı’nda kürek çektiler. Sporcuları zorlu antrenman performansları ise takdir topladı.