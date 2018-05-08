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08 Mayıs 2018 12:31

Ramazan stantları için son gün 9 mayıs

Düzce Belediyesi tarafından Ramazan etkinlikleri için kurulacak stantları kiralamak isteyen vatandaşların 9 Mayıs Çarşamba mesai bitimine kadar başvurularını yapması gerekiyor.

Ramazan stantları için son gün 9 mayıs

08 Mayıs 2018 12:31


Düzce Belediyesi Kültür işleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Merkez Anıtpak Meydanı ve Kalıcı Konutlar Bölgesinde kurulacak Ramazan Sokağı stantlarının talebe sunulduğu belirtildi. Açıklamada stant kiralamak isteyen vatandaşların 9 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar Beyaz Masa’ya Merkez ya da Kalıcı Konutlar olarak belirttikleri dilekçe ile başvurmaları istendi.


Öte yandan Ramazan ayı boyunca düzenlenecek etkinlikler de belirlendi. Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinlikler kapsamında Düzce Belediye Başkanlığı önünde İrfan Çadırı kurularak çadırda Tasavvuf sohbetleri ve Musiki dinletileri olacak. Ayrıca, Anıtpark, Kalıcı Konutlar ve Konuralp’de kurulacak sahnelerde Mevlid- Şerif programları, Tasavvuf Müziği konserleri, söyleşiler ve çocuklar için tiyatro ve oyun gösterileri düzenlenmesi planlanıyor.




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