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06 Haziran 2018 15:27

Refüje çarpan tır devrildi: 1 yaralı

Düzce D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak refüje çarpan tır devrildi.

Refüje çarpan tır devrildi: 1 yaralı

06 Haziran 2018 15:27

Kazada tırın sürücüsü yaralandı.


Kaza, D-100 karayolu Hacıkadirler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu’dan Sakarya istikametine gitmekte olan Yusuf G. idaresindeki 67 LY 898 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak refüje çarparak ters döndü. Kazada tır sürücüsü şoför mahallinde sıkışarak yaralandı. Sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısmen aksayan yol, aracın çekilmesiyle normale döndü.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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