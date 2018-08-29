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29 Ağustos 2018 13:44

Rektör Çakar 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutladı

DÜZCE(İHA) –Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çakar 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutladı

29 Ağustos 2018 13:44

Dr. Nigar Demircan Çakar, “30 Ağustos Zaferi ile tüm dünyaya hür ve bağımsız yaşama kararlılığını bir kez daha ilan ederek, şanlı tarihine bir zafer daha kazandırmıştır” dedi.


Rektör Çakar 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yayınladığı mesajda “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde zor şartlar altında var olma mücadelesi gösteren milletimiz, bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadelenin zaferle sonuçlanmasının, 96. yıl dönümünü kutlamanın sevinç ve gururunu yaşamaktadır.


Vatan uğruna kadın erkek, küçük büyük demeden cepheye koşan kahraman Türk milleti, 30 Ağustos Zaferi ile tüm dünyaya hür ve bağımsız yaşama kararlılığını bir kez daha ilan ederek, şanlı tarihine bir zafer daha kazandırmıştır. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muhaberesi; Kurtuluş Savaşı’nda yaşanan zorlukların son aşaması olarak, ülkemizi parçalamak isteyen hainlere karşı, milletimizin bağımsızlığı, hürriyeti, birlik ve beraberliği uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan her türlü saldırı karşısında gösterdiği mücadelenin timsalidir. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna haklı mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, rahmetle; şerefli gazilerimizi minnetle anıyoruz” ifadelerinde bulundu.




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