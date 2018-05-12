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12 Mayıs 2018 10:40

Rektör Çakar “Annelerimiz merhametin simgesidir”

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çakar “Annelerimiz merhametin simgesidir”

12 Mayıs 2018 10:40

Dr. Nigar Demircan Çakar, Anneler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında anneler için “Her zaman mutlulukların en güzeline, sevgilerin en yücesine layıktır” dedi.


Rektör Çakar Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Çakar mesajında “Sonsuz emek ve sabırla bizleri yetiştiren annelerimiz, kendi hayatlarından ödün vererek, çocuklarını en iyi şekilde geleceğe hazırlama cabası içerisindedirler. Sevgi, şefkat, fedakarlık, hoşgörü ve merhametin simgesi annelerimiz; her zaman mutlulukların en güzeline, sevgilerin en yücesine layıktır. Düzce Üniversitesi olarak, başta şehit ve gazilerimizin aziz anneleri olmak üzere, tüm annelerimiz ile anne adaylarının, Anneler Günü’nü en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu ömürler dileriz” ifadelerinde bulundu.




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