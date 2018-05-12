Rektör Çakar “Annelerimiz merhametin simgesidir”

Dr. Nigar Demircan Çakar, Anneler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında anneler için “Her zaman mutlulukların en güzeline, sevgilerin en yücesine layıktır” dedi.

Rektör Çakar Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Çakar mesajında “Sonsuz emek ve sabırla bizleri yetiştiren annelerimiz, kendi hayatlarından ödün vererek, çocuklarını en iyi şekilde geleceğe hazırlama cabası içerisindedirler. Sevgi, şefkat, fedakarlık, hoşgörü ve merhametin simgesi annelerimiz; her zaman mutlulukların en güzeline, sevgilerin en yücesine layıktır. Düzce Üniversitesi olarak, başta şehit ve gazilerimizin aziz anneleri olmak üzere, tüm annelerimiz ile anne adaylarının, Anneler Günü’nü en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dolu ömürler dileriz” ifadelerinde bulundu.