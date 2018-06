Rektör Çakar, babalar gününü kutladı

Dr. Nigar Demircan Çakar, Babalar günü nedeniyle yayınladığı mesajında “Aile kurumunun önemli bir mihenk taşını oluşturan babalar, iyi bir eş olmanın yanı sıra aileyi korumakta ve çocuklarına her türlü maddi manevi desteği sağlayarak, onlara rol model olmaktadır” dedi.

Rektör Çakar, Babalar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Babaların çocukları için rol model olduğunu işaret eden Çakar, “Babaların; aile kurumunun, toplumumuzun, kültürümüzün, geleneklerimizin, örf ve adetlerimizin korunmasında ve geleceğe aktarılmasında önemli görevleri bulunmaktadır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sevgi, saygı, hoşgörü gibi insani değerlerin yanı sıra milli ve manevi değerlere bağlı, özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirilmesinde anne ve babalara büyük sorumluluklar düşmektedir. Aile kurumunun önemli bir mihenk taşını oluşturan babalar, iyi bir eş olmanın yanı sıra aileyi korumakta ve çocuklarına her türlü maddi manevi desteği sağlayarak, onlara rol model olmaktadır. Ömrü boyunca her türlü fedakarlığı üstlenen, eşinin ve çocuklarının mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babalar, her daim sevgi ve saygının en büyüğüne layıktır. Düzce Üniversitesi olarak; şehit ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm babaların, Babalar Günü’nü kutlar, sağlıklı ve hayırlı ömürler dileriz” ifadelerinde bulundu.