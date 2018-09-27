Rektör Çakar, Batı Karadeniz Üniversiteler birliği toplantısına katıldı

Bölge üniversitelerinin birikimlerini bir araya getirerek ortak bilimsel çalışmalar yapmak, ortak lisansüstü programlar açmak, ön lisans, lisans öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının karşılıklı değişimini desteklemek amacıyla kurulan Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği, dönem toplantısını Kastamonu Üniversitesi'nde gerçekleştirdi.

Toplantıya; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile birlikte, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği'ne üye üniversitelerin rektörleri katıldı. Toplantıda; eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel araştırma ve bölgesel kalkınma gibi gündeme gelen birçok konu hakkında görüş alışverişinde bulunularak iş birliği imkânlarının ve ortak çalışma alanlarının daha da geliştirilmesi vurgulandı.

Program kapsamında Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'la da bir araya geldi. Başarı ve iyi niyet temennilerini iletildiği ziyarette, karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.