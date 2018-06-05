Rektör Çakar, Dünya Çevre gününü kutladı

Çakar’ın mesajında; "Artan çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek, halkın katılımını geliştirmek ve politik ilgiyi arttırmak amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından 1972 yılında “Dünya Çevre Günü” kutlanmaya başlanmıştır. İnsanoğlu dünya üzerinde yaşamaya başladığından beri çevreyi kendi ihtiyaçlarına göre kullanmış, biçimlendirmiş ve çevreden de etkilenmiştir. Günümüzde; artan sanayileşme, teknolojik gelişmeler, çarpık yapılaşma, hızla artan nüfus, doğal veya beşeri sebeplerle azalan ya da yok olan doğal kaynaklar gibi pek çok nedenle ekolojik denge bozulmuş; çevre sorunu ülkemiz ve dünyamız için önemli bir boyuta ulaşmıştır. Sürdürülebilir bir hayat için gelecek nesillere daha yaşanılabilir ve daha temiz bir dünya bırakmak amacıyla, yeşil alanların korunarak arttırılması, çevre bilincinin topluma aşılanması ve çevre sorunlarına karşı önlemlerin alınması gerekmektedir. Çevre bilincini yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl çeşitli etkinlikler düzenleyen, çevre ve sağlık alanında desteklenmeye hak kazanan ve dünyadaki en yeşil kampüsler içerisinde yer alan Düzce Üniversitesi olarak, Dünya Çevre Günü’nü kutluyor, gelecek nesillere daha yaşanılabilir, sağlıklı ve temiz bir dünya bırakılmasını temenni ediyoruz" ifadelerinde bulundu.