Rektör Çakar "Düzce denildiğinde geleneksel tıp akla gelsin"

Dr. Nigar Demircan Çakar, Geleneksel Tamamlacıyı Tıp Merkezi’nin ruhsatının alındığını söyledi. Uygulamalara 4 farklı alanda başlanacağını kaydeden Çakar, hastane binasının kantin bölümünde bulunan Nükleer Tıp alanının Geleneksel Tamamlacıyı Tıp Merkezi olarak kullanılacağını belirtti.

Geleneksel Tamamlayıcı tıp alanında Düzce’nin merkez olmasını istediklerinin altını çizen Çakar “Düzce denildiğinde geleneksel tıp akla gelsin istiyoruz” dedi.

Davutağa köyünde ve Beyköy’de tıbbi bitki ekimlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Çakar tıbbi bitkilerin fındığa alternatif olacağını ifade ederek “Geleneksel tamamlayıcı tıp merkezimizin ruhsatını aldık. 4 farklı alanda hacamat, sülük, akupunktur ve diğer uygulamalara başlamış olacağız. Şu anda hastane binamızın kantin bölümünde bulunan nükleer tıp binamızı Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi haline getiriyoruz. Tadilat ihalesini yaptık. Kasım ayında da hizmete açacağız. Köylerimizde hasat yapmaya başladık. Davutağa köyünde ve Beyköy’de bütün ekim alanlarımızda tıbbi bitki ekimlerini gerçekleştirdik ve hasada başladık. Fındığa alternatif olmaya aday. Ve çok daha nitelikli bir verimli olacağına inandığımız bir süreci başlattık” dedi.

Çakar, fındık artığından yenilebilir bir mantar türü üretmek için çalıştıklarını dile getirerek “Tarımsal atıkların geri kazanımında da aynı şekilde, örneğin fındık artığından yenilebilir bir mantar üretmeye çalışıyoruz bir materyal oluşturduk. Bunu da yaygınlaştırabilirsek bölgemiz için önemli bir gelir kaynağı olacaktır. Eğitimler veriyoruz, halkımıza bu konularda bilgiler veriyoruz. Tıbbi bitki yetiştiriciliğine, arı ve mantar yetiştiriciliğine ilgi duyan bütün vatandaşlarımızı üniversitemiz ile iş birliği yapmaya davet ediyoruz. Bizler bütün alt yapıyı oluşturuyoruz, aynı zamanda danışmanlık ve pazarlama imkanlarının da içinde olduğu bütün hizmetleri veriyoruz” diye konuştu.

Geleneksel Tıp alanında Düzce’nin merkez olmasını istediklerinin altını çizen Çakar şöyle devam etti: “Modern tıp yöntemleri elbette başımızın tacı aynı şekilde uygulamaya devam ediyoruz ama ülkemizde her iki kişiden biri geleneksel tıbbı uygular. Mesela nane limon kaynatmayan yoktur. Bu da bir geleneksel tıbbın başka bir boyutu. Ciddi bir ilgi var. Biz de bu işte Düzce’nin merkez olmasını istiyoruz. Yalova denilince termal akla geliyorsa Düzce denildiğinde geleneksel tıp akla gelsin” şeklinde açıklama yaptı.