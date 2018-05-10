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10 Mayıs 2018 10:03

Rektör Çakar, Engelliler Haftasını kutladı

Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Çakar,Engelliler haftasını kutladı.

Rektör Çakar, Engelliler Haftasını kutladı

10 Mayıs 2018 10:03


Rektör Çakar açıklaması şöyle; !Ülkemizin Anayasasında yer alan “Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir.” anlayışından yola çıkarak engelli vatandaşlarımızın işe girişlerinde, günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları, sıkıntıları giderebilmek adına birçok kolaylıklar getirilmiştir. Vatandaşlarımızın da engelli bireylere karşı daha duyarlı davranmaları ve farkındalıklarını artırmak amacıyla her yıl 10-16 Mayıs tarihleri “Engelliler Haftası” olarak kutlanmaktadır. Doğuştan ya da herhangi bir talihsiz kaza sonucu engelli olan kişilere imkan verildiğinde neleri başarabildiklerine toplum olarak tanık olmaktayız. Bunun en yakın örneğini de Ampute Futbol Milli takımımızın Avrupa Şampiyonluğu başarısıdır. Engelliliği tüm insanlığın bir sorunu olarak görmeli, toplumsal bir sağduyu oluşturulmalı, engellilerin temel hak ve özgürlükleri korunmalı, ülkemize katkı veren bireyler olmaları sağlanmalıdır. Engelli vatandaşlarımızın önündeki kaldırabileceğimiz tüm engeller, onların sosyal, kültürel ve bilimsel alanlardaki başarılarını arttıracaktır.


Düzce Üniversitesi olarak, hepimizin bir engelli adayı olduğu bilinciyle engellilerimizin hayat standartlarının yükseltilmesini ve toplumdaki duyarlılığın artırılmasını temenni eder, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yaşam dileriz.’’




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