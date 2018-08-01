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01 Ağustos 2018 13:13

Rektör Çakar, “Geleceğiniz için son derece önemli”

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çakar, “Geleceğiniz için son derece önemli”

01 Ağustos 2018 13:13

Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilere “En uygun olan mesleği seçmeniz, başarılı bir hayat yaşamanıza vesile olacaktır” dedi.


Rektör Çakar, üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere çağrıda bulanarak “Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz; hayalini kurduğunuz üniversitede eğitim görmek için büyük bir özveriyle ve dikkatle seneler boyunca hazırlandınız ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) açıklanmasının heyecanını yaşamaktasınız. Alacağınız iyi bir üniversite eğitiminin, geleceğiniz için son derece önemli olduğunu hatırlatarak, yapacağınız tercihlerde adeta kılı kırk yararcasına düşünmenizi tavsiye ediyorum. Gerektiğinde uzmanlardan da yardım alarak kendinize en uygun olan mesleği seçmeniz, rekabetin güçlü olduğu bu dönemde, enerjinizi artırarak başarılı bir hayat yaşamanıza vesile olacaktır. Sizlerle birlikte bu heyecanı yaşayan Düzce Üniversitesi olarak, çocuklarını büyük bir fedakarlıkla yarınlara hazırlayan ailelerimize ve öğretmenlerinize teşekkür ediyor, YKS’ye giren ve üniversite tercihlerinde bulunacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.




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