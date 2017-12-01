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01 Aralık 2017 12:29

Rektör Çakar öğrencilerle buluştu

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Çakar öğrencilerle buluştu

01 Aralık 2017 12:29

Dr. Nigar Demircan Çakar, fikir, beklenti ve önerilerini dile getiren öğrencilerle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki Orta Kafe’de bir araya geldi.


Düzce Üniversitesi Rektörüne; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş ile birlikte Daire Başkanları eşlik etti.


Öğrencilerin düşüncelerini, taleplerini, iyileştirme önerilerini dinlemek amacıyla bir araya geldiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, eğitim-öğretim faaliyetleri, laboratuvar imkanları, öğrenci toplulukları ve ulaşım gibi birçok konuda kendisine iletilen soruları cevaplandırarak değerlendirmelerde bulundu.


Öğrencilerin fikirlerine ayrı ayrı kıymet verdiklerini söyleyen Rektör Çakar, fikir ve düşünce insanı olmanın önemi üzerinde durarak Bayrağımız ile vatanımızın bütünlüğünü çok önemsediklerini ve bu konuda farklı düşüncesi olanların Düzce Üniversitesi’nde yerinin olamayacağını vurguladı.


Düzce Üniversitesi’ne tahsis edilen fiziki alanları en etkin şekilde kullandıklarını belirten Prof. Dr. Çakar, ek yemekhane binası ve yeni spor tesisleri gibi öğrencilere yönelik birçok yatırımın çok yakın zamanda hizmete başlayacağı bilgisini paylaştı. Düzce Üniversitesi’nde ring servisini başlattıklarını dile getiren Rektör Çakar, DÜ-Kartların dağıtımına başlandığını söyleyerek yakın dönemde yeni kart yükleme noktalarını da hizmete sunacaklarını sözlerine ekledi. Yeni yemekhane binası, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi ile Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi binalarında öğrenciler için oturma ve ders çalışma alanları da oluşturulacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçleri, ulaşım, güvenlik gibi merak ettiği birçok konudaki sorularını detaylı bir şekilde yanıtladı.


Düzce Üniversitesi’nin kendilerine gösterdiği yakın ilginden memnuniyet duyduklarını ifade eden öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a ve Düzce Üniversitesi Yönetimine teşekkürlerini iletti.




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