Rektör Çakar, Ruandalı yeni öğrencilerle bir araya geldi

Dr. Nigar Demircan Çakar, Ruandalı öğrencileri ağırladı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve birim yöneticileri, Ruandalı yeni öğrencilerle bir araya geldi. Ruandalı öğrencilerin özel bir anlaşma kapsamında Düzce Üniversitesi'nde eğitim gördüklerini belirten Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerin Düzce Üniversitesi'ne ve şehre uyumunu kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade etti. Ruandalı öğrencilerin en kısa sürede ülkemize ve üniversiteye alışmalarını, Türkçe'yi öğrenmelerini temenni eden Rektör Çakar, daha sonra Ruandalı öğrencilerle sohbet ederek onların fikir, görüş, talep ve beklentilerini dinledi.