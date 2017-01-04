Rektör Çakar, “Sarıkamış bir yiğitlik destanıdır”

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Sarıkamış’ın vatanları için donarak can veren binlerce askerimizin şehadete erdiği bir yiğitlik destanı olduğunu söyledi.

Rektör Çakar, Sarıkamış Harekatının 102. Yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında “Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesinde 23 Aralık 1914 - 05 Ocak 1915 tarihleri arasında yaşanan Sarıkamış Harekatı, zor hava şartlarına aldırmadan vatanları için donarak can veren binlerce askerimizin şehadete erdiği bir yiğitlik destanıdır. Mehmetçik, zorlu iklim ve arazi koşullarında, cesaret ve kararlılıkla hareket ederek hiçbir mazeretin ardına saklanmaksızın, vatanına ve istiklaline kastedenlere karşı kendilerini siper etmiştir. Düzce Üniversitesi olarak, Sarıkamış Harekatının 102. yıl dönümü vesilesiyle, vatan topraklarını savunmak uğruna şehit düşen tüm kahraman askerlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi.